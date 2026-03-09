Smog scattano ancora le misure emergenziali per due giorni

A Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena sono state attivate le misure emergenziali per due giorni a causa dell'innalzamento dei livelli di Pm10, secondo il bollettino Arpae di oggi. Queste restrizioni sono state decise in risposta alle condizioni di inquinamento atmosferico registrate nelle città, che hanno superato i limiti consentiti. La decisione riguarda quindi le aree interessate dal parametro di qualità dell'aria.

A seguito dell'odierno bollettino Arpae di previsione e controllo, scattano a Piacenza - così come a Parma, Reggio Emilia e Modena - le misure emergenziali legate al superamento dei livelli di Pm10. Nelle giornate di martedì 10 e mercoledì 11 marzo, pertanto, dalle 8.30 alle 18.30 sarà in vigore il divieto di circolazione anche per i diesel euro 5, oltre alle consuete limitazioni al traffico - già in essere dal lunedì al venerdì negli stessi orari - per i veicoli a benzina sino alla categoria Euro 2 e diesel sino alla Euro 4, mezzi a Gpl e metano-benzina sino all'Euro 2 (stessa classificazione per ciclomotori e motocicli). Contestualmente, è vietato lo spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

