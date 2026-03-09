Smog ancora bollino rosso a Parma

A Parma, Piacenza, Modena e Reggio Emilia si mantiene l’allerta smog con il bollino rosso. Dopo una settimana di restrizioni e un weekend di misure straordinarie, le restrizioni sono ancora in vigore fino a mercoledì 11 marzo. Le autorità hanno deciso di proseguire con le misure speciali sulla qualità dell’aria in queste province. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

Tra queste lo stop anche ai veicoli diesel Euro 5 e il divieto di spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili