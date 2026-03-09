Smartgreen 25 il progetto di biogas discusso a Palazzolo

Martedì 10 marzo alle 18.30 si terrà al Centro civico di Palazzolo dello Stella un convegno dedicato al progetto Smartgreen 25, che riguarda la produzione di biogas attraverso il trattamento di biomasse. L'incontro, organizzato per discutere di biometano e impatti sul territorio, coinvolge rappresentanti delle istituzioni e operatori del settore. L'evento si svolgerà presso il centro civico Adriano Biasutti.

Martedì 10 marzo, alle 18.30, al Centro civico polifunzionale Adriano Biasutti di Palazzolo dello Stella, si terrà un convegno per parlare di biometano e territorio, il progetto, già in svolgimento, Smartgreen 25. Interverranno: Michela Birolini, Business Unit Manager – Biomethane un HBA; Daniela Apollonia responsabile BU Sviluppo e Permitting Switch Engineering; Lodovico Bruckmann, Head of Design Switch Engineering; Giovanni Longo, Direttore Scientifico del Laboratorio di Ingegneria Ferroviaria e Traffico s.r.l. spin...

