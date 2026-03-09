sky mctominay dovrebbe rientrare col lecce

Sky ha riferito che Scott McTominay dovrebbe tornare a disposizione contro il Lecce. L’inviato di Sky Sport 24 ha parlato del recupero del centrocampista e di quando potrebbe essere impiegato contro il Napoli. Non sono stati forniti dettagli sui tempi di rientro, ma si parla di una possibile presenza in campo nel prossimo impegno di campionato.

L’inviato di Sky Francesco Modugno, nel corso di Sky Sport 24 ha perlato del recupero di Scott McTominay e di quando si potrebbe vedere in campo col Napoli McTominay, i tempi di recupero. “Per il momento c’è un agenda, relativamente al rientro in gruppo: così le intenzioni, d’intesa fra staff medico, Conte e il calciatore, con le sensazioni e le percezioni dei giorni scorsi inducono all’ottimismo. Pienamente recuperato sì, di fatto, o quasi. Aumenterà i carichi di lavoro e cercherà ritmo e brillantezza. Son state tante cinque partite senza di lui. Col Lecce rientra McTominay e si potrebbero rivedere i Fab Four”. Leggi anche: Aria di rinnovo per McTominay: i suoi agenti sono attesi in città nelle prossime settimane L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

