Situazione critica e pericoli in zona Asi partono i lavori | Viabilità fondamentale vigileremo

Sono iniziati i lavori di manutenzione sulla viabilità che collega la zona industriale di Foggia, dalla SS16 alle complanari. L’intervento è stato avviato in risposta alle numerose segnalazioni ricevute da cittadini e lavoratori che segnalavano le condizioni critiche delle strade. Le autorità hanno dichiarato che vigileranno sull’andamento dei lavori, mentre le operazioni sono in corso per migliorare la sicurezza e la circolazione in quest’area.

"Accogliamo con favore l'avvio degli interventi di manutenzione sulle strade che conducono alla zona industriale di Foggia, dalla SS16 alle complanari, dopo le numerose segnalazioni e sollecitazioni che nelle scorse settimane abbiamo raccolto da cittadini e lavoratori. Avevamo denunciato con fermezza lo stato di grave e pericoloso degrado in cui versavano queste arterie fondamentali per la mobilità dell'area industriale, percorse ogni giorno da migliaia di lavoratori, da mezzi pubblici diretti verso gli stabilimenti e da mezzi di trasporto pesanti che servono le imprese dell'area". È quanto dichiarato da Nunzio Angiola, consigliere comunale

