Sinner si sbarazza di Shapovalov a Indian Wells non c'è partita | per Jannik era importante

Jannik Sinner ha battuto Denis Shapovalov in due set e si è qualificato agli ottavi di finale a Indian Wells. Ora il tennista italiano attende di conoscere il suo prossimo avversario, che sarà tra Paul e Fonseca. La partita si è conclusa senza troppi problemi per Sinner, che ha dimostrato sicurezza in campo.

Jannik Sinner si è sbarazzato in due set di Denis Shapovalov per qualificarsi agli ottavi di finale dove ora aspetta uno tra Paul e Fonseca. 🔗 Leggi su Fanpage.it Pronostico e quote Denis Shapovalov – Jannik Sinner, Indian Wells 08-03-2026Denis Shapovalov e Jannik Sinner scenderanno in campo sul centrale presumibilmente intorno alle 22:3023:00 italiane. Troppo Jannik Sinner per Shapovalov, ottavi a Indian Wells per il numero 2 del mondoNeanche l’ombra di un problema per Jannik Sinner, che si qualifica per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells 2026 senza... Contenuti utili per approfondire Indian Wells. Temi più discussi: Sinner si sbarazza di Shapovalov, a Indian Wells non c’è partita: per Jannik era importante; Indian Wells: Cobolli al 3° turno, Berrettini e Musetti out, nella notte c’è Sinner; ATP Indian Wells 2026, Sinner sul velluto: spazzato via Shapovalov; Lorenzo Musetti subito fuori a Indian Wells: sconfitto in due set da Fucsovics. Dove vedere Sinner oggi a Indian Wells in streaming, al terzo turno incontra Denis ShapovalovJannik Sinner torna in campo oggi a Indian Wells, primo Masters 1000 di stagione. In palio un posto agli ottavi di finale. Ecco come seguire il match in diretta ... gqitalia.it LIVE Sinner-Shapovalov: alle 23 a Indian Wells in palio un posto agli ottaviLa sfida tra l'altoatesino e il canadese è il terzo di giornata in programma sul campo principale, dopo Sabalenka-Cristian e Shelton-Tien. Chi passa agli ottavi trova il vincente di Fonseca-Paul ... gazzetta.it A Indian Wells Paolini agli ottavi, Sinner in campo contro Shapovalov #ANSA - facebook.com facebook Sinner proverà a riprendersi da un inizio di stagione difficile con il torneo Indian Wells, uno dei Masters 1000 più prestigiosi e più ricchi x.com