sinner in maglia rosa piace a molti ma non a tutti

Sinner indossa la maglia rosa e attira l’attenzione di molti appassionati di ciclismo, ma non tutti condividono il suo entusiasmo. La sua presenza in testa alla classifica suscita reazioni contrastanti tra tifosi e critici, mentre il pubblico segue con interesse le sue prestazioni. La scena si svolge durante una delle tappe più importanti della corsa, con gli occhi puntati su di lui e sulla sua maglia distintiva.

Qualcuno su Instagram lo ha bonariamente definito The Pink Panter, Jim Courier, commentatore del torneo di Indian Wells, sostiene che il rosa sia meglio del color senape visto agli Austrialan Open, «ma un colore pastello non si addice alla sua carnagione chiara». Ebbene sì, stiamo davvero parlando della nuance scelta da Jannik Sinner per il kit di gioco con cui è sceso in campo a Indian Wells, dove martedì incontrerà niente meno che Joao Fonseca agli ottavi. Certo non è la prima volta che sui social si scherza sui colori indossati da Jannik.

