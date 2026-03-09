Sinner in controllo a Indian Wells | Shapovalov domato e ottavi centrati

Jannik Sinner ha affrontato Denis Shapovalov negli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells 2026, vincendo con un punteggio di 6-3, 6-2 in poco più di un'ora. Il tennista italiano ha mostrato un gioco solido e senza grandi difficoltà, controllando tutta la partita e assicurandosi un passaggio diretto ai quarti di finale.

Jannik Sinner continua a macinare certezze nel Masters 1000 di Indian Wells 2026: contro Denis Shapovalov non concede praticamente nulla, vince 6-3, 6-2 e stacca il pass per gli ottavi di finale in poco più di un’ora. Una partita mai davvero in bilico, gestita con lucidità e con un servizio che ha fatto da base solida per comandare gli scambi. Ora per il numero 2 del mondo si aprono due strade: Tommy Paul oppure la sfida inedita e attesissima con Joao Fonseca. L’inizio è più “anomalo” del previsto: break e controbreak immediati, e la particolarità è che entrambi i giocatori perdono il servizio a zero, tra doppi falli e qualche sbavatura di ritmo. 🔗 Leggi su Sportface.it

Sinner travolge Shapovalov a Indian Wells: vittoria netta e ottavi conquistatiJannik Sinner continua la sua corsa a Indian Wells 2026 con una prestazione autoritaria.

