Sinner il doppio con Opelka è senza lieto fine | subito fuori contro Granollers e Zeballos

Jannik Sinner e l'americano Opelka sono stati eliminati nel doppio contro la coppia di testa di serie numero 1, con un punteggio di 6-4 in entrambi i set. La partita si è conclusa con la sconfitta per la coppia italiana e statunitense, che ha lasciato il torneo senza proseguire nel cammino. La sfida si è disputata in una giornata caratterizzata da un clima di grande intensità.

Jannik Sinner eliminato dal torneo di doppio di Indian Wells insieme a Reilly Opelka. L'azzurro e l'americano sono stati battuti 6-4 6-4 da una delle migliori coppie della specialità in circolazione, Marcel Granollers e Horacio Zeballos, teste di serie numero uno del torneo. Alla fine hanno vinto gli automatismi consolidati dello spagnolo e dell'argentino, che giocano insieme da anni, piuttosto che la forza dell'italiano e il servizio dell'americano (a dire il vero piuttosto appannato stasera). Il numero due del mondo aveva deciso di giocare il doppio, chiedendolo proprio a uno dei suoi migliori amici nel circuito, per provare delle soluzioni (specie a rete) senza la tensione del singolare, testando in campo e contro degli avversari validissimi alcune soluzioni provate in allenamento.