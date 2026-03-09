Durante la conferenza stampa post vittoria su Shapovalov a Indian Wells, a Jannik Sinner è stato chiesto di condividere le sue impressioni sulla vita da professionista. Il tennista italiano ha spiegato quali aspetti non gli piacciono di questo stile di vita, senza entrare in dettagli personali o motivazioni. Ha evidenziato alcune difficoltà legate agli impegni e alla pressione, rimanendo focalizzato sul suo punto di vista.

Durante la conferenza stampa post vittoria su Shapovalov a Indian Wells, a Jannik Sinner è stato chiesto quale aspetto gli piace meno della vita da professionista: la risposta ha suscitato l'ilarità dei presenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner: "Ecco cosa non mi piace della vita da professionista"

Articoli correlati

“Cos’è che non ti piace della vita da tennista?”: Sinner fa ridere tutta la sala stampa a Indian WellsJannik Sinner risponde schiettamente a una domanda fattagli durante la conferenza successiva alla vittoria su Shapovalov a Indian Wells: in sala...

“Se non mi piace una canzone, non mi capita di andare nella pagina a insultare. Da quando mi concentro sulla vita offline sento che ho meno panico”: parla Laura Pausini“Quando sono sul palco non mi sento impaurita, ma quando sono giù dal palco sono molto fragile, è molto facile ferirmi”.

4 new voices enter the battle — sparks fly! | Hit Song S2 EP07 ENG SUB

Approfondimenti e contenuti su Sinner Ecco cosa non mi piace della...

Temi più discussi: Il consiglio di Wawrinka alla Next Gen: Ecco cosa fare per battere Sinner e Alcaraz; Sinner, Alcaraz e il braccialetto non più proibito: a cosa serve e perché da Indian Wells si può usare; Anatomia di Sinner; Bublik: Sinner è molto freddo in campo, ma fuori è una persona molto simpatica.

Jannik Sinner: Cosa non amo del tour? Le conferenze stampa. Shot-clock, dico...C'è qualcosa del tennis professionistico che proprio non ti piace? Una domanda piuttosto interessante è stata rivolta a Jannik Sinner, dopo il successo ai danni del canadese Denis Shapovalov. Senza ... tennisworlditalia.com

Cos’è che non ti piace della vita da tennista?: Sinner fa ridere tutta la sala stampa a Indian WellsJannik Sinner risponde schiettamente a una domanda fattagli durante la conferenza successiva alla vittoria su Shapovalov a Indian Wells: in sala stampa ... fanpage.it

Jannik Sinner, uno come noi x.com

Jannik Sinner ha eguagliato Fabio Fognini per il maggior numero di vittorie di un giocatore italiano nei tornei Masters 1000, dall’introduzione del formato nel 1990 - facebook.com facebook