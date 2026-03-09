La sindrome di Wendy riguarda persone che preferiscono relazioni con oggetti come peluche o bambole di pezza, piuttosto che con altri esseri umani. Di recente, si è parlato di questa condizione in relazione a chi mostra un'attrazione per le figure di gomma e tessuto, mettendo in discussione i confini tra desiderio e bisogno di conforto. Tra le immagini più citate, c’è quella di una scena di un film con Marilyn Monroe, in cui l’attrice indossa un vestito rosa e scende da una scalinata.

Ricordate la scena di quel film con Marilyn Monroe? Lei è vestita di rosa, scende da una scalinata scarlatta e canta felice "i diamanti sono i migliori amici di una ragazza": brano che ha fatto storia, storia e tanto altro, inclusi non pochi danni nel processo di autodeterminazione femminile, con la sua dose di semplificazione aberrante, di oggettificazione del corpo della donna e di svalutazione della sua identità. Dobbiamo essere però comprensivi: in fondo erano gli anni '50, erano altri tempi, diversi da quelli attuali in cui il neofemminismo ha compiuti enormi passi in avanti, così avanti che i diamanti non sono più sufficienti. Il film è Gli uomini preferiscono le bionde, ma i diamanti sono diventati obsoleti, fuori moda, perfino brutti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sindrome di Wendy. Se i migliori amanti delle eterne ragazze ora sono i peluche

Articoli correlati

“Tutti sapevano degli amanti di Sonia Bruganelli. Paolo Bonolis soffre della sindrome di Stoccolma”: parla il collaboratore storicoMarco Salvati conferma ai microfoni di Fanpage quanto rivelato da Lucio Presta, ex agente di Bonolis, nella propria autobiografia: "Quando Presta...

Addio Labubu, i charm peluche delle Olimpiadi sono la nuova mania: quanto costano e il loro significatoLe mascotte Milo e Tina di Milano-Cortina 2026 hanno sei migliori amici: ecco chi sono i Flo, i pupazzetti a forma di fiore che stanno andando a ruba...

Tutto quello che riguarda Sindrome di Wendy Se i migliori amanti...

Sindrome di Wendy: la metafora psicologia di Peter PanTutti conosciamo la bellissima storia di Peter Pan e di Wendy, ma non tutti sanno che dal personaggio di Wendy ha preso ispirazione una patologia, che, nella vita reale, riprende il nome dell’omonima ... eroicafenice.com

Che cos’è la sindrome di Wendy, ovvero l'esigenza di occuparsi di tutti fuorché di se stessiIn molti la conoscono come sindrome della crocerossina ma in realtà, il suo nome è un altro, e ha un non so che di dolce e fantastico se si pensa alla persona da cui deriva. Parliamo della sindrome ... elle.com