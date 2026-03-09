Sindaco indagato | il 13 aprile l’interrogatorio e la caccia

Il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Feraud, sarà ascoltato dai magistrati durante un interrogatorio previsto per il 13 aprile. Nelle settimane successive, sono state avviate delle indagini che coinvolgono il primo cittadino. La sua posizione è al centro di un procedimento legale in corso, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli sulle accuse o le accuse specifiche.

Il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Feraud, si troverà presto davanti ai magistrati per rispondere alle accuse pendenti. L'interrogatorio è fissato per il 13 aprile e segna un punto di svolta nell'inchiesta che coinvolge anche la famiglia Moretti. La procura ha avviato una richiesta formale a Facebook per recuperare i profili social cancellati dei sospetti. Questa azione giudiziaria mira a ricostruire le comunicazioni digitali che potrebbero essere decisive per l'accusa. L'indagine sui Moretti e la ricerca delle prove digitali. Le autorità giudiziarie hanno concentrato l'attenzione sui presunti responsabili delle frodi assicurative post-incendio.