A Varallo si piange la morte improvvisa di Simona Dal Sasso, 51 anni, dipendente amministrativa dell’Asl Vco. La notizia ha suscitato dolore tra amici, colleghi e cittadini, che si sono stretti intorno alla famiglia. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto nella comunità locale, ancora sconvolta dall’accaduto.

La scomparsa improvvisa di Simona Dal Sasso, dipendente amministrativa dell’Asl Vco, ha scosso profondamente la comunità di Varallo e del Verbano-Cusio-Ossola. Lutto collettivo si è diffuso nel territorio dopo che la donna si è spenta all’Hospice di Gattinara a soli 51 anni. Il dolore condiviso tra famiglia e istituzioni sanitarie. La notizia ha trovato eco immediata nei giorni scorsi, trasformando le strade di Varallo in un luogo di raccoglimento silenzioso. La perdita ha colpito duramente i parenti stretti: la madre Mirella, il padre Luigi, il fratello Gabriele e la sorella Valentina con il marito Maurizio. Anche la piccola Lavinia, nipote amatissima, vive ora questo lutto in tenera consapevolezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Simona Dal Sasso: lutto a Varallo per la scomparsa a 51 anni

Scomparsa a 60 anni Simona Celli, dipendente comunaleLucca, 27 dicembre 2025 – Dolore a Palazzo Orsetti per la prematura scomparsa di Simona Celli, dipendente comunale morta nei giorni scorsi all’età di...

Lutto a Varallo Pombia, addio al dottor Giovanni GiardinaProprio il primo cittadino lo ha voluto ricordare in un messaggio di cordoglio pubblicato sui social del Comune: "Un medico competente e stimato, un...

Una raccolta di contenuti su Simona Dal Sasso lutto a Varallo per la....

Discussioni sull' argomento Varallo ha detto addio a Simona Dal Sasso, aveva solo 51 anni; Varallo ha detto addio a Simona Dal Sasso, aveva solo 51 anni; Varallo e alta Valsesia.

Si è spenta Simona Dal Sasso, aveva solo 51 anniNei giorni scorsi lutto a Varallo e nel territorio per la scomparsa di Simona Dal Sasso, morta all’età di soli 51 anni. La donna lavorava come dipendente amministrativa presso l’Asl ... laprovinciadibiella.it

Oggi sono stata fortunatissima un sasso per un amico grazie Simona - facebook.com facebook