Silvi | rilievi 3D per salvare il cielo notturno

Il comune di Silvi, situato nella provincia di Pescara, è stato selezionato come territorio pilota per un progetto innovativo dedicato allo studio dell'inquinamento luminoso. L'iniziativa, denominata Smile e finanziata dall'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), mira a sviluppare tecnologie avanzate per monitorare le emissioni luminose nelle città intelligenti. Nei giorni 4 e 5 marzo 2026 sono state condotte rilevazioni tridimensionali tramite unità mobili dotate di strumentazione specifica per la generazione di modelli digitali dello spazio urbano. Questa scelta non è casuale ma risponde alla particolare configurazione territoriale del paese, che si presta all'analisi delle luci artificiali.