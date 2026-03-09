Signorini lascia Chi l’ex direttore Brindani | Mi ha dimenticato

L’ex direttore di Chi, Brindani, ha commentato la fine della collaborazione con Signorini, affermando di non essere stato citato tra i direttori ringraziati e di sentirsi dispiaciuto, anche se in modo ironico. Brindani ha dichiarato di essere forse orgoglioso di non essere stato menzionato e ha espresso il suo pensiero sulla situazione senza entrare in dettagli.

Brindani, ex direttore di Chi, su Signorini: "Morale della favola: mi spiace sinceramente di non essere stato citato tra i direttori ringraziati, ma forse dovrei esserne orgoglioso" "Care lettrici, cari lettori, vi saluto. Lo scorso ottobre ho concordato con l'Azienda che a breve avrei lasciato anche la direzione editoriale di Chi. Questo è il momento di farlo", così in una lunga lettera pubblicata su Chi ad inizio mese Alfonso Signorini ha annunciato la decisione di lasciare il settimanale. Tanti i ringraziamenti che aveva fatto, ma tra questi mancava quello all'ex direttore del giornale, Brindani, che adesso è a capo di Gente. In un lungo post su Facebook il giornalista ha mostrato il proprio disappunto verso il collega, non comprendendo perché non sia stato menzionato da Signorini.

