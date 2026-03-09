Sicurezza nei viaggi scolastici e nella formazione all’estero | responsabilità rischi consumo di alcool challenge balconi finestre e strutture in quota in caso di emergenza

Un esperto in sicurezza ha analizzato i principali rischi legati ai viaggi scolastici e alla formazione all’estero, evidenziando problemi come l’uso di alcool, le challenge sui social, i pericoli di balconi, finestre e strutture elevate. Il contributo si focalizza sulle responsabilità e sui comportamenti da evitare in situazioni di emergenza, con particolare attenzione alle precauzioni da adottare durante le attività in quota.

Contributo inviato da: Ing. Felicetto MASSA - RSPP ITIS M.O.V.M. Don Giuseppe Morosini – Ferentino (FR) e Liceo Scientifico Statale “Francesco Severi di Frosinone Ogni anno migliaia di studenti italiani partecipano a gite scolastiche, viaggi di istruzione e periodi di formazione all’estero nell’ambito dei percorsi Scuola-Lavoro. Si tratta di esperienze fondamentali per la crescita personale e professionale, ma che richiedono una preparazione attenta sotto il profilo della sicurezza. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

