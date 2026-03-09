Sicilia | stop alla violenza serve un cambio di passo

Il presidente del Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti ha fatto un appello per fermare la violenza nel calcio regionale. Ha sottolineato l'importanza di intervenire subito per cambiare la situazione. La richiesta è rivolta a tutte le parti coinvolte, per evitare che gli episodi violenti continuino a verificarsi durante le partite. L’obiettivo è garantire un ambiente più sicuro e civile.

Sandro Morgana, presidente del Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti, ha lanciato un appello urgente per fermare la violenza nel calcio regionale. La richiesta di un cambio di passo mira a riportare la serenità nei campi di gioco in tutta l'isola. L'intervento arriva mentre si registrano episodi critici che minacciano l'ordine sportivo e la sicurezza degli arbitri. La situazione richiede un'azione immediata su prevenzione e cultura sportiva per difendere il patrimonio del dilettantismo. La crisi della sicurezza sui terreni di gioco. Il territorio siciliano sta vivendo un momento di forte tensione all'interno delle strutture sportive.