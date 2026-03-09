Si sta spogliando nel bar | arrivano i carabinieri reagisce e viene denunciato

Ieri sera nella zona pedonale di Capo d’Orlando, un uomo di origini brasiliane è stato segnalato dopo aver causato disordini in un bar del centro. Quando i carabinieri sono intervenuti, lui si è spogliato, reagendo in modo inaspettato. L’uomo è stato denunciato per comportamento irregolare. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti, creando momenti di tensione nel quartiere.

Momenti di tensione ieri sera nella zona pedonale di Capo d’Orlando, quando un uomo di origini brasiliane è stato segnalato per aver creato disordini in un bar del centro. L’episodio ha richiesto l’intervento immediato dei carabinieri. Secondo quanto ricostruito, l’uomo era stato segnalato dai gestori e dai clienti del locale perché infastidiva gli avventori. Alla vista dei militari, che lo hanno trovato poco distante seduto su una panchina, ha mostrato segni di forte agitazione e ha tentato di sottrarsi all’identificazione. Durante il controllo ha anche colpito l’auto di servizio, rendendo necessario il suo accompagnamento in caserma. Prima dell’arrivo dei carabinieri, testimoni riferiscono che l’uomo avrebbe cercato di spogliarsi tra i tavoli, creando momentaneo caos e allarme tra la clientela. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

