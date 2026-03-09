Si ritrova con 105mila euro di debiti dovrà pagarne solo 20mila Il Tribunale | La pensione non può scendere sotto i 1.250 euro

In Italia, un uomo con 105 mila euro di debiti dovrà versare solo 20 mila euro, secondo quanto stabilito dal Tribunale. La corte ha inoltre stabilito che la pensione non può essere inferiore a 1.250 euro. La decisione riguarda una persona che si trova in difficoltà economiche e si è rivolta alla giustizia per un piano di ristrutturazione del debito.

Roma, 9 marzo 2026 – In Italia c'è chi si indebita per necessità, non per azzardo. È l'Italia di chi vive di pensione, di chi affronta una malattia, un incidente, una separazione (anche giornalisti che devono affrontare i risarcimenti civili), e vede l'equilibrio di una vita scivolare via nel giro di pochi mesi. C'è una recentissima sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania del 20 febbraio 2026 che parla proprio a questa Italia. Protagonista della vicenda è un pensionato di San Giovanni a Piro, nel Golfo di Policastro, che si è trovato con oltre 105mila euro di debiti. Può sembrar una cifra di poco conto, ma tutto è relativo rispetto alle proprie possibilità.