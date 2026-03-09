Si è spenta la giornalista Michela Auriti era originaria di Guardiagrele

È morta a 61 anni Michela Auriti, giornalista originaria di Guardiagrele. Era nota come firma e caporedattrice del settimanale Oggi, dove ha lavorato per molti anni. La sua scomparsa è stata comunicata dai colleghi e dalla redazione. Auriti aveva iniziato la carriera giornalistica diversi decenni fa e si era distinta per il suo lavoro nel settore dell’informazione.

Si è spenta a 61 anni la giornalista Michela Auriti, storica firma e caporedattrice del settimanale Oggi. Originaria di Guardiagrele, dove spesso tornava a trascorrere le vacanze, figlia del prof. Giancito Auriti, co-fondatore dell'università di Teramo, scomparso nel 2006, la giornalista combatteva contro una grave malattia. Si è spenta a Roma, dove saranno celebrati i funerali. Lascia il marito, un fratello e tre sorelle. Tra i messaggi di cordoglio delle ultime ore per la morte di Michela Auriti, quello dell’Associazione Stampa Romana descrivendola “cronista capace di raccontare con profondità, empatia e umanità”. ChietiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

