Si è costituita a Cesena la Federazione Romagna del Partito Comunista

A Cesena è stata ufficialmente costituita la Federazione Romagna del Partito Comunista durante un incontro pubblico sul tema “La Resistenza possibile”. Alla cerimonia hanno partecipato il segretario generale Alberto Lombardo, il presidente Canzio Visentin e il vicesegretario Matteo Di. L’annuncio è stato dato ieri, al termine dell’evento che ha visto la presenza di diversi rappresentanti del partito.

