Si allarga l' inchiesta per la strage di Crans Montana | c' è un nome clamoroso

L'inchiesta sulla strage di Crans Montana si allarga e coinvolge il sindaco del paese, Nicolas Féraud, che è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura del Vallese. La procura sta indagando sull’incendio di Capodanno avvenuto a Le Constellation, che ha causato la morte di 41 persone, tra cui sei ragazzi italiani.

Il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura del Vallese che indaga sull'incendio di Capodanno a Le Constellation costato la vita a 41 persone, tra cui 6 ragazzi italiani. Lo rende noto il quotidiano 24 Heures ricordando che a fine gennaio era stata presentata una denuncia penale contro Féraud da parte di due avvocati vallesani che rappresentano una vittima gravemente ustionata e i suoi genitori. Il sindaco del comune di Crans-Montana è accusato di lesioni personali colpose, messa in pericolo della vita altrui tramite dolo diretto, incendio doloso colposo e una serie di violazioni delle responsabilità e dei doveri imposti dalla legge ai comuni, in particolare dalla legge sulla protezione contro gli incendi e gli elementi naturali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

