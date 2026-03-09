Shinji Mikami, noto per aver creato il primo Resident Evil nel 1996, ha fondato nel maggio 2023 uno studio indipendente chiamato Unbound Games in Giappone. Lo studio conta circa 50 dipendenti e utilizza il motore Unreal per lo sviluppo dei propri progetti. La notizia riguarda l'apertura di una nuova realtà nel settore dei videogiochi, guidata dall’esperienza del suo fondatore.

Shinji Mikami, creatore del survival horror con il primo Resident Evil nel 1996, ha lanciato Unbound Games nel maggio 2023 come studio indipendente giapponese. Il nuovo progetto è un’IP originale AAA sviluppata su Unreal Engine 5 per PS5, Xbox e PC, mirando a una produzione snella di tipo AA pur mantenendo la qualità tecnica più alta. Con circa 50 dipendenti oggi e l’obiettivo di raggiungere i 150, lo studio punta a ridefinire le dinamiche industriali in Giappone. La mossa arriva dopo l’uscita da Tango Gameworks, dove Mikami aveva lavorato dal 2010 producendo titoli come The Evil Within e Hi-Fi Rush. La strategia produttiva si basa su una flessibilità che permette di alternare progetti grandi e piccoli, evitando i costi proibitivi dei blockbuster occidentali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Shinji Mikami: nuovo studio Unbound, 50 dipendenti e Unreal

Articoli correlati

Shinji Mikami: Unbound Games punta a un nuovo AAA originaleShinji Mikami ha dato vita a Unbound Games, uno studio indipendente che punta a produrre un nuovo titolo originale di livello AAA per PC, console e...

Riscopriamo la vita di Shinji Mikami, il padre di Resident Evil e non soloQual è il primo trauma che ogni videogiocatore ha dovuto subire nella sua vita? Sicuramente la nebbia che avvolgeva tutta Silent Hill e che non...

Contenuti e approfondimenti su Shinji Mikami

Il nuovo studio di Shinji Mikami (Resident Evil, Dino Crisis, Vanquish) lavora a una IP AAA originaleShinji Mikami ha creato un nuovo studio e sta ora lavorando a un nuovo gioco AAA, che viene presentato con una 'IP originale'. Vediamo cosa è stato indicato dallo sviluppatore. multiplayer.it

Shinji Mikami con il suo studio Unbound sta sviluppando un IP originale tripla A per PC e consoleShinji Mikami, con il suo nuovo studio Unbound, sta sviluppando un IP originale tripla A per PC e per console. vgmag.it