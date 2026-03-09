La compagnia Stabile del Giallo presenta una nuova versione di Sherlock Holmes – Il mastino dei Baskerville, diretta da Anna Masullo. Lo spettacolo tiene il pubblico con un ritmo coinvolgente, mescolando fascino e mistero su un testo considerato un classico della letteratura. La produzione mantiene intatta l’atmosfera originale, offrendo una interpretazione che combina rispetto per il testo con elementi di innovazione.

La nostra recensione di Sherlock Holmes – Il mastino dei Baskerville, portato in scena dalla compagnia Stabile del Giallo per la regia di Anna Masullo: ritmo avvolgente, fascino e mistero per un classico intramontabile che non smette di appassionare. Nel 1893 Sir Arthur Conan Doyle fece morire Sherlock Holmes nel racconto Il problema finale. La decisione provocò una una vera e propria sommossa culturale, con lettori sfottò shock che arrivarono persino a indossare il lutto per la morte del detective. Lo scrittore decise – fortunatamente – di ritornare sui suoi passo e di riportare in scena Sherlock Holmes proprio con Il Mastino dei Baskerville, considerato a ragione uno dei capolavori della letteratura gialla. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Sherlock Holmes – Il mastino dei Baskerville, recensione: rispetto e innovazione per un classico intramontabile

Sherlock Holmes: Il Mastino dei Baskerville pc21/04/2011 Se c'è un personaggio che si adatta bene alle avventure grafiche e ai puzzle questo è senza dubbio Sherlock Holmes. D'altronde l'investigatore inglese è il genio dell'indizio, il maestro ... multiplayer.it

