“Sguardi oltre la base”: due serate tra cinema, dibattito e teatro per immaginare un futuro senza guerre. È questo il titolo dell’iniziativa in programma mercoledì 11 e mercoledì 18 marzo tra Vicopisano e Pontedera, promossa da associazioni e realtà del territorio per riflettere sui temi della militarizzazione e della pace attraverso il linguaggio del cinema e momenti di confronto pubblico. L’iniziativa prevede due appuntamenti di proiezioni e interventi, con l’obiettivo di stimolare un dibattito sul futuro e sulle conseguenze della presenza di infrastrutture militari nei territori. Il primo incontro si terrà mercoledì 11 marzo al Circolo Arci L’Ortaccio di Vicopisano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Sguardi oltre la base": cinema, dibattito e teatro per un futuro senza guerra

Articoli correlati

“Freevola – Il peso degli sguardi”, spettacolo e dibattito ad Abano TermeIl peso delle aspettative, la trappola degli stereotipi e quel bisogno, a volte insostenibile, di sentirsi accettati.

Varda e Gravier a Roma: 130 scatti inediti, sguardi sul cinema eVilla Medici: Doppio Omaggio a Varda e Gravier, Sguardi Femminili sulla Fotografia e il Cinema Dal 25 febbraio al 25 maggio 2026, Villa Medici a Roma...