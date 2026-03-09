Settimana tra anticiclone e qualche pioggia nel novarese e Vco

Questa settimana nel novarese e nel Vco si alternano giornate di sole e qualche pioggia, mentre l’anticiclone continua a influenzare il clima sull’Europa centro-meridionale e, di conseguenza, anche sulla regione. Le condizioni atmosferiche restano caratterizzate da un’alta pressione stabile, con qualche episodio di precipitazioni che si verificano in alcune zone. Il tempo rimane variabile e in parte instabile.

Rimane saldo l’anticiclone sull’Europa centro-meridionale, che influenza anche le condizioni atmosferiche sul Piemonte. Tuttavia, come ha spiegato il meteorologo di 3B Meteo Lorenzo Badellino, l’inizio della settimana nel novarese e nel Vco non sarà del tutto stabile, a causa di infiltrazioni di correnti orientali che provocheranno alcuni piovaschi nelle zone pianeggianti, mentre sulle aree collinari e montane settentrionali il tempo resterà più soleggiato. Martedì il Piemonte vedrà un cambiamento del tempo: una massa d’aria in arrivo dalla Francia porterà pioggia e qualche nevicata in montagna. Le temperature massime caleranno: a Novara e Verbania saranno di circa 13°C. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

