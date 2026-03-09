Sessismo e violenza contro le donne | L' Italia deve ancora migliorare

Da brindisireport.it 9 mar 2026

Stamattina nel centro di Brindisi si è svolta una manifestazione a cui hanno partecipato decine di studenti. L’evento è stato organizzato per denunciare il problema della violenza di genere e del sessismo nel paese. Durante la protesta sono stati esposti vari cartelli e slogan per richiamare l’attenzione sulla necessità di cambiare le politiche e le pratiche sociali. La manifestazione si è conclusa senza incidenti.

Decine di studenti hanno partecipato alla manifestazione contro la violenza di genere che si è svolta stamattina nel centro di Brindisi. L'iniziativa è stata promossa da “Non una di meno”, per esprimere il proprio dissenso rispetto alla “legge sulla violenza sessuale che elimina il consenso”. E poi “per la prevenzione della violenza di genere attraverso l’educazione sessuo-affettiva obbligatoria in tutte le scuole, contro il riarmo, le guerre, il genocidio, gli stupri del sistema patriarcale globale”. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

