Servizio d’ordine le torri faro per illuminare

Il servizio d’ordine ha impiegato torri faro per illuminare l’area, garantendo una presenza visibile e capillare. Nonostante alcune criticità nella gestione della viabilità intorno allo stadio, la struttura di sicurezza è risultata imponente e ben organizzata, con un’attenzione particolare all’illuminazione e alla sorveglianza. La presenza delle torri faro si è fatta infatti notare come elemento centrale nel dispositivo di sicurezza.

Se l'organizzazione dell'evento non è stata impeccabile e la viabilità attorno allo stadio ha mostrato le sue storiche lacune, altrettanto non si può dire per il servizio d'ordine che è stato imponente. L'evento si è svolto all'interno di una cornice di sicurezza, grazie alle misure di ordine e sicurezza pubblica concordate in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Valiante, ed attuate con ordinanza del Questore Capocasa, a seguito del tavolo tecnico tenutosi in Questura. "Per la circostanza – informa la Questura – è stato messo in campo un dispositivo di ordine e sicurezza pubblica che ha...

