Serie A Lazio-Sassuolo si sblocca subito | gol di Maldini dopo 80 secondi

Nella partita di Serie A tra Lazio e Sassuolo, il gol di Maldini è arrivato dopo appena 80 secondi dall'inizio. La gara si è subito animata con azioni rapide e intense, dimostrando come le squadre siano pronte a dare spettacolo fin dai primi minuti. La partita si presenta equilibrata e ricca di opportunità per entrambe le formazioni.

Il campionato di Serie A regala sempre emozioni imprevedibili e la sfida tra Lazio e Sassuolo ne è stata la prova tangibile fin dai primissimi istanti. La cronaca sportiva del 9 marzo 2026 si apre con un boato dello Stadio Olimpico, nonostante il clima di contestazione che aleggia intorno all'ambiente biancoceleste. La squadra capitolina ha impiegato pochissimo tempo per sbloccare il risultato, mettendo in mostra una determinazione feroce che sembrava mancare nelle ultime uscite stagionali. Protagonista assoluto di questo avvio fulminante è stato Daniel Maldini, il talento classe 2001 che sta finalmente trovando la sua dimensione ideale sotto la guida tecnica del club romano.