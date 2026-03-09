Serena Brancale ha parlato della sua volontà di diventare mamma durante un’intervista a Verissimo. La cantante ha condiviso il suo desiderio senza entrare nei dettagli delle sue motivazioni o dei tempi. La sua dichiarazione è stata fatta nel corso del programma televisivo, attirando l’attenzione del pubblico presente. La sua confessione ha suscitato interesse tra i fan e i media.

Ospite a Verissimo, Serena Brancale ha confessato di avere un sogno nel cassetto: quello di diventare mamma. Sono settimane importanti, queste, per Serena Brancale. L’artista pugliese solo pochi giorni fa è salita sul palco del Festival di Sanremo 2026 e nel corso della kermesse ha presentato il brano inedito Qui con me, dedicato alla madre scomparsa. La canzone ha conquistato fin dal primo ascolto il pubblico e sta già scalando le classifiche. Nel mentre, come se non bastasse, la cantante ha anche annunciato il suo nuovo album di inediti, Sacro, che vedrà la luce il 10 aprile. Ieri intanto Serena Brancale è stata ospite a Verissimo e nel salotto di Silvia Toffanin si è raccontata a cuore aperto. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Serena Brancale sogna di diventare mamma, la confessione a Verissimo

Articoli correlati

Verissimo: da Sanremo Serena Brancale, Ditonellapiaga e Michele BraviClassifica FIMI dal 27 febbraio al 5 marzo 2026, ‘Ossessione’ di Samurai Jay vola in testa e batte ‘Per sempre sì’ di Sal Da Vinci Rai Sport, la...

“Scusateci”. Verissimo, Silvia Toffanin e Serena Brancale fermano tutto e scoppiano in lacrimeIl Festival di Sanremo 2026 ha regalato al pubblico molti momenti intensi, ma alcuni artisti hanno scelto di trasformare il palco dell’Ariston in...

Approfondimenti e contenuti su Serena Brancale

Temi più discussi: Sanremo, Serena Brancale commossa pensando alla mamma che non c'è più: Porto avanti il suo sogno; Festival di Sanremo 2026, Serena Brancale si esibisce con un abito della madre scomparsa, caro al suo cuore; Dove vive Serena Brancale, la voce jazz di Sanremo 2026; Sanremo 2026: Serena Brancale piange ricordando la madre a cui ha dedicato la canzone.

Sorella Serena Brancale, chi è Nicole Brancale/ A Sanremo realizzato il sogno di nostra madreSorella Serena Brancale, chi è Nicole Brancale: Abbiamo realizzato il desiderio di nostra madre a Sanremo ... ilsussidiario.net

Maria De Filippis, chi è la mamma di Serena Brancale/ La malattia improvvisa e la dolce dedica: Era tuttoMaria de Filippis, la mamma di Serena Brancale morta recentemente a causa di una malattia. La dedica Io la sento, so che è sempre al mio fianco ... ilsussidiario.net

Serena Brancale: "Mi piacerebbe diventare mamma" #verissimo #serenabrancale x.com

Durante la serata finale, Serena Brancale si è esibita con il vestito della mamma - facebook.com facebook