Durante la serata di ieri, a Ferrara, alcune persone si sono arrampicate sul tetto di un palazzo e hanno lanciato sedie di plastica in strada. Le sedie sono finite vicino a veicoli e passanti, creando situazioni di potenziale pericolo. La polizia è intervenuta per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area. Nessuna informazione è stata resa nota sui motivi di questo gesto.

Ferrara, 9 marzo 2026 – Salgono sul tetto di un palazzo e scagliano in strada sedie di plastica, sfiorando auto e passanti. È l’ultima follia che arriva da corso Porta Po, dove anche l’altra notte sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato a seguito della segnalazione di alcuni residenti che si erano accorti di quanto stava accadendo. Un comportamento pericolosissimo e che certo non può essere liquidato come una bravata, viste le conseguenze che avrebbe potuto avere su chi si trovava a transitare per quella strada e che solo per miracolo non si sono verificate. Sull’accaduto sono ora in corso tutte le indagini del caso da parte della polizia, finalizzate innanzitutto a identificare e individuare gli autori del lancio di oggetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Serata di follia in Gad, lanciano sedie dal tetto

