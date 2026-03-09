Una ricerca pubblicata sulla rivista Evolutionary Human Sciences suggerisce che il seno femminile si sia evoluto principalmente come sistema di termoregolazione, con l’obiettivo di proteggere i neonati dal freddo. Lo studio analizza le caratteristiche anatomiche e funzionali del seno, evidenziando come questa funzione possa aver influenzato la sua forma e presenza nel corso dell’evoluzione umana.

Una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Evolutionary Human Sciences propone che il seno femminile si sia evoluto principalmente come sistema di termoregolazione per proteggere i neonati dal freddo. Gli scienziati dell’Università di Oulu hanno scoperto che le donne in fase di allattamento mantengono una temperatura superficiale del seno significativamente più alta rispetto alle altre partecipanti allo studio, dimostrando una maggiore resilienza ai cali termici. I dati indicano che mentre il tessuto mammario degli uomini e delle donne non allattanti ha perso rispettivamente 4,7 gradi centigradi e 4,3 gradi centigradi in condizioni fredde, quello delle madri ha registrato una perdita media di soli 2,5 gradi centigradi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Seno: una stufa naturale che protegge i neonati dal freddo

