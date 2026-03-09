Senigagliesi ad alti livelli Piccioni fallisce un gol clamoroso

Durante la partita, i giocatori senigagliesi si sono distinti per le loro prestazioni di rilievo, mentre il portiere Piccioni ha sbagliato un gol molto evidente. Luciani ha iniziato il primo tempo come spettatore, ma nel secondo ha effettuato due parate importanti, anche se ha mostrato sorpresa nel gol di Andreoli e ha rischiato con un rinvio di piede.

LUCIANI 6. Primo tempo da spettatore. Poi due buone parate ma anche un po' di sorpresa sul lento colpo di testa del gol di Andreoli, e un rinvio di piede pericoloso. IGLIO 7. Già prima del gol era il migliore in campo: a maggior ragione dopo la terza segnatura stagionale, la seconda di testa sotto la curva. Ha ritrovato smalto fisico e corsa, e smaltita l'eventuale delusione della perdita della fascia di capitano, è tornato centrale per la squadra. DALL'ARA 6,5. Sempre roccioso e attento, concede poco. CASELLA 5,5. Sul gol si fa saltare in testa da Andreoli, poi buca e dà via libera a Fernandi. In positivo, ferma due ripartenze con la squadra in inferiorità numerica.