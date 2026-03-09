Sembrano molto casual ma possono diventare davvero chic

Tra le tendenze della Primavera Estate 2026, i pantaloni cargo tornano in primo piano, passando da capi casual a pezzi che possono essere abbinati con stile. Sebbene abbiano un aspetto semplice e informale, molti modelli si distinguono per dettagli e tessuti che li rendono adatti anche a look più curati. La loro presenza si fa notare nelle collezioni di diversi stilisti e nelle proposte di vari negozi di moda.

O perazione guardaroba. Tra le nuove tendenze della Primavera Estate 2026 tornano a schierarsi in prima linea i pantaloni cargo, relegati da tempo nelle retrovie. Troppo pratici per essere cool? Con l'avanzare del trend utility nella bella stagione, la missione (di stile) è quella di trovare il giusto modello. E cogliere di sorpresa i detrattori del look in military pants con abbinamenti all'insegna dell'eleganza. 5 idee look perfette per il mese di marzo 2026, tra mattine fresche e pomeriggi caldi X Leggi anche › Cambio di stagione non ti temo. Come vestirsi a marzo 2026 Verde oliva per non sbagliare. Anche camouflage, per le veterane in fatto di styling.