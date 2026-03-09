Sella crisi senza fine Il futuro è in bilico Il coach | Sono io il primo responsabile

Dopo la sconfitta contro Mestre, il coach Di Paolantonio si è presentato in sala stampa per commentare la partita. Ha ammesso di essere il primo responsabile dei risultati della squadra e ha parlato della crisi in corso. La squadra ha mostrato ancora una volta difficoltà durante la partita, lasciando spazio a una discussione sulla situazione attuale.

Dopo la pesante sconfitta interna contro Mestre uno sconsolato coach Di Paolantonio si è presentato in sala stampa per analizzare l’ennesima prestazione negativa della sua squadra. "C’è poco da commentare: è stata la nostra peggiore prestazione e siamo nel peggiore momento della stagione. Siamo stati sovrastati da ogni punto di vista, ci siamo meritati i fischi del pubblico perché abbiamo fatto una prestazione al contrario e di questo sono io il primo responsabile". Al coach biancorosso sono state rivolte anche alcune domande. Ti senti tradito da qualche giocatore o comunque pensi che qualcuno non abbia messo in campo le tue richieste?... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

