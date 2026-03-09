Sei un cadavere Olly si ustiona a causa di una lampada abbronzante | la reazione coi fan al concerto

Durante un concerto a Jesolo, Olly ha scherzato con i fan riguardo a una scottatura causata da una lampada abbronzante. Prima dell'evento, l'artista si era ustionato a causa del dispositivo e ha commentato la situazione sul palco, dicendo che lui e il pubblico si riscaldavano comunque. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti, creando un momento di leggerezza durante la performance.