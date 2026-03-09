Sei Nazioni 2027 ufficiale il calendario | l’Italia parte da Edimburgo il 6 febbraio

È stato reso ufficiale il calendario del Sei Nazioni 2027. L’Italia comincerà il torneo il 6 febbraio a Edimburgo, sfidando la Scozia al Murrayfield. Dopo questa sfida, gli azzurri giocheranno tre partite in casa allo Stadio Olimpico di Roma. La competizione vedrà quindi la Nazionale affrontare avversari europei nel corso di questo torneo.

È ufficiale il calendario del Guinness Sei Nazioni 2027. La FIR ha reso noti date e orari di tutte le quindici partite del torneo, con l'Italia che aprirà la propria avventura in Scozia e chiuderà in casa contro il Galles. Gli azzurri guidati da Gonzalo Quesada faranno il loro esordio sabato 6 febbraio al Murrayfield Stadium di Edimburgo, seconda partita del primo turno. Il fischio d'inizio è fissato per le 15.10 italiane. Il turno inaugurale prenderà il via il venerdì sera, il 5 febbraio, con l'anticipo di Dublino tra Irlanda e Inghilterra.

