Sef Macerata trionfa | 14 medaglie e il tris di Bugiardini

Nel weekend appena trascorso, la Sef Macerata ha trasformato il PalaCasali di Ancona in un palcoscenico di trionfi, raccogliendo ben 14 medaglie ai Campionati italiani indoor master. La squadra maceratese ha inviato 32 atleti che hanno dominato le prove con 5 ori, 4 argenti e 5 bronzi, posizionandosi al settimo posto nella classifica combinata e alla dodicesima nel femminile. L'atmosfera al coperto anconetano era carica di tensione competitiva, con quasi 1800 partecipanti totali tra cui si sono distinti i nostri atleti. Non si tratta solo di una serie di vittorie isolate, ma di un risultato strutturale che rivela la salute dell'atletica locale.