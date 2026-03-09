Il Liverpool ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il nuovo allenatore che prenderà il posto di Slot. La società ha comunicato la conclusione delle trattative e l’ingaggio del successore. L’annuncio è arrivato mentre si intensificano le voci sul futuro della guida tecnica dei Reds. La presentazione ufficiale del nuovo tecnico è prevista nelle prossime settimane.

2026-03-09 17:45:00 Giorni caldissimi in redazione! Sarà un compito arduo per l’attuale tecnico dei Reds. Secondo quanto riferito, il Liverpool ha raggiunto un accordo con Xabi Alonso per diventare il prossimo allenatore, anche se Arne Slot potrebbe ancora salvare il suo lavoro ad Anfield. Un rapporto della pubblicazione Okdiario con sede a Madrid afferma che i Reds hanno raggiunto un accordo verbale su un accordo triennale con Alonso, che porteranno avanti a meno che Slot non guidi il club alla gloria in Champions League. Alonso ha avuto un enorme successo come allenatore del Bayer Leverkusen, ma il suo breve periodo alla guida del Real Madrid si è concluso a gennaio dopo la sconfitta contro il Barcellona nella Supercopa de Espana. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Secondo quanto riferito, il Liverpool ha raggiunto un accordo con il successore di Slot

