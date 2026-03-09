Seconda puntata per il programma condotto da Max Giusti Tra le vittime di stasera Samira Lui e Selvaggia Lucarelli

Stasera alle 21.20 su Canale 5 torna “Scherzi a parte” con Max Giusti alla guida del programma, che giunge alla sua seconda puntata. Tra gli ospiti di questa sera ci sono Samira Lui e Selvaggia Lucarelli, che si sono trovate coinvolte in alcuni scherzi. La scorsa settimana il programma ha registrato un buon riscontro di ascolti.

D opo il buon successo in termini di ascolti della scorsa settimana, stasera alle 21.20 su Canale 5 torna Scherzi a parte edizione 2026 con alla conduzione Max Giusti. Storico titolo dei palinsesti Mediaset, il programma quest'anno presenta tante novità, a partire dagli scherzi fatti a persone comuni fino al coinvolgimento della doppiatrice Melina Martello (voce storica di Diane Keaton ) che con il suo voice over accompagnerà i video degli scherzi. Selvaggia Lucarelli annuncia le nozze con Biagiarelli: «Vorrei una festa pugliese, con i taralli e Albano»