seafret tornano con fear of emotion

Seafret annunciano “Fear Of Emotion”, nuovo album in uscita il 27 marzo con collaborazioni e un sound rinnovato. I Seafret sono pronti a inaugurare un nuovo capitolo della loro carriera. Il duo inglese dello Yorkshire, forte di oltre un miliardo di streaming, tre album all’attivo e più di dieci anni di attività, annuncia l’arrivo del quarto progetto discografico: “Fear Of Emotion”, disponibile dal 27 marzo per Nettwerk Music Group. Un lavoro che segna una rinascita artistica, un’evoluzione sonora e un rinnovato entusiasmo creativo. A dieci anni dall’uscita di “Atlantis”, brano diventato un fenomeno globale grazie alla viralità su TikTok, Jack Sedman e Harry Draper si presentano come una band rigenerata. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

