In Abruzzo, una famiglia del bosco si trova al centro di una discussione che coinvolge l’opinione pubblica e i social. La situazione è influenzata da come vengono interpretati i fatti e dalle voci che circolano online. La vicenda ha attirato l’attenzione di media e cittadini, creando un dibattito acceso sulla gestione e le decisioni riguardanti questa famiglia.

Dipende da dove vivi, da come si mette la questione. Dipende da cosa si dice in giro, da cosa si scrive sui social. Dipende dal clima politico: e qui saremmo alla legislazione metereopatica. Se sei affogato nel cemento di Caivano, sobborgo metropolitano di Napoli, e hai i figli che ciondolano in piazza bucando la scuola, rischi il carcere per “l’inosservanza all’obbligo dell’istruzione di minori”. Decreto Caivano, per l’appunto. Do you remember? Se invece vivi nel bosco, magari in Abruzzo, allo stato brado e non vuoi vedere i tuoi figli trasferiti d’imperio a scuola, magari ripuliti e persino vaccinati, allora la legge cambia. Il ministero... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Se la premier è canna di bambù: si piega dove soffia il vento – Il caso della famiglia del bosco in Abruzzo

Caso della "famiglia del bosco": la Garante chiede di sospendere il trasferimento dei bambiniL'Autorità garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, Marina Terragni, ha espresso forti perplessità sul trasferimento dei tre bambini senza la madre,...

