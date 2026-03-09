Se la città non aiuta il cittadino tra tasse al massimo e tapis roulant fermo | la denuncia di Nava

Un rappresentante di un’associazione culturale ha denunciato che la città non offre supporto ai cittadini, citando tasse elevate e un tapis roulant fermo. Ha aggiunto che, in un’epoca di conflitti internazionali che colpiscono le economie domestiche, l’amministrazione locale dovrebbe andare oltre la gestione quotidiana. La critica si concentra sulla mancanza di interventi concreti per alleviare le difficoltà della popolazione.

"Come associazione culturale riteniamo che in un'epoca segnata da conflitti internazionali che riverberano pesantemente sulle economie domestiche, il ruolo di un'amministrazione locale non può limitarsi alla gestione ordinaria. Deve diventare un baluardo di resistenza sociale. Mentre le bollette energetiche corrono senza sosta, svuotando le tasche dei contribuenti, è dovere di una città metropolitana interrogarsi su come alleggerire il carico che grava sui propri cittadini". Così Domenico Nava del sodalizio culturale Sensazioni Emergenti. "È inaccettabile - continua Nava - che in un contesto di crisi così profonda, i tributi locali – dalla gestione idrica alla Tari – rimangano inchiodati ai livelli massimi consentiti.