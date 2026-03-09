Scuote l' anima mia eros è sold out e commuove il pubblico del teatro Al Convento di Palermo

Una bambina, una ragazza, due giovani donne e due donne adulte sul palco del teatro Al Convento di Palermo, ieri pomeriggio, domenica 8 marzo. Sei donne di generazioni diverse che, attraverso le parole e il canto, hanno raccontato l'amore e ciò che amore non è, in uno spettacolo intenso e commovente, scritto e ideato da Giusi Russo e ispirato al suo romanzo "Di notte, solo di notte", che tratta, con uno stile poetico, i temi delle relazioni tossiche e della violenza di genere. "Nel nostro piccolo - racconta l'autrice Giusi Russo - proviamo a veicolare, rivolgendoci sia alle donne che agli uomini, il valore dell'amore per se stessi, sottolineando l'importanza di instaurare relazioni sane, quelle che arricchiscono, e non minano il proprio modo di essere". 🔗 Leggi su Palermotoday.it

