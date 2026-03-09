Scuole di Terni | 1 milione per fermare il degrado

Il sindaco di Terni ha comunicato un investimento di un milione di euro per la manutenzione straordinaria delle scuole della città. L’obiettivo è intervenire sullo stato degli edifici scolastici per migliorare le condizioni delle strutture. La cifra sarà utilizzata per lavori di riparazione e rinnovamento degli ambienti scolastici. La decisione riguarda le scuole di diversa età e dimensione presenti nel territorio.

Il sindaco Stefano Bandecchi ha annunciato un investimento di un milione di euro destinato alla manutenzione straordinaria delle scuole di Terni. Questa somma, derivante da un avanzo di bilancio del 2026, sarà spesa nel corso dell’anno corrente per affrontare decenni di degrado negli edifici scolastici. L’intervento si inserisce in un quadro più ampio di recupero del patrimonio edilizio cittadino, che vede già spesi 18 milioni di euro grazie al Pnrr. Il contesto è quello di una città che deve ripartire dopo anni di abbandono, con servizi igienici chiusi e strutture pericolanti che minacciano la sicurezza degli studenti. Gli uffici tecnici stanno già elaborando l’elenco dei lavori necessari, mentre la giunta comunale conferma il pieno allineamento tra sindaco e assessori sulla priorità data alla scuola pubblica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

