Scuola dell’infanzia di Fregene Onorati | Il boschetto non è area scolastica non possiamo intervenire

La scuola dell’infanzia di Fregene ha confermato che il boschetto vicino all’edificio non fa parte dell’area scolastica e quindi non può essere soggetto a interventi da parte dell’istituto. La dichiarazione arriva in risposta alle voci sul mancato ripristino del boschetto, che si trova nelle vicinanze della scuola e che, secondo quanto affermato, non rientra nel territorio gestito dall’istituto.

Fiumicino, 9 marzo 2026 – In merito al presunto mancato ripristino del boschetto adiacente alla scuola dell’infanzia di Fregene, l’assessore ai Lavori Pubblici Giovanna Onorati chiarisce che l’area non rientra nel lotto scolastico: “Le verifiche cartografiche effettuate dagli uffici tecnici – spiega – evidenziano che l’area boschiva citata ricade all’interno della lecceta ed è una particella distinta ed esterna al perimetro catastale dell’istituto L’unica area di pertinenza diretta della scuola è quella del plesso scolastico stesso, già oggetto delle normali attività di manutenzione, ordinarie e straordinarie.” Proprio per questo l’area non rientra nel contratto di manutenzione delle pertinenze scolastiche comunali e l’amministrazione non può programmare interventi su uno spazio che non ha destinazione d’uso scolastica. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

