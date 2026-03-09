Scrubs | Dov’è finito il Dottor Kelso? Le parole di Bill Lawrence sul grande assente del revival SPOILER

Il ritorno di Scrubs ha riacceso l’attenzione sulla presenza del Dottor Kelso, assente nel nuovo episodio. Bill Lawrence, creatore della serie, ha commentato pubblicamente sulla sua mancanza, senza fornire dettagli specifici. La serie, tornata in onda con nuovi episodi, ha mantenuto lo stile che l’ha resa famosa, mescolando momenti surreali e di forte coinvolgimento emotivo.

Il ritorno di Scrubs ha colpito nel segno, riportando sul piccolo schermo quel mix unico di surrealismo e commozione che ha reso iconica la serie originale. Il revival è riuscito a bilanciare l’effetto nostalgia con l’evoluzione dei protagonisti, ma i fan più attenti non hanno potuto fare a meno di notare un’assenza pesante: che fine ha fatto il Dottor Kelso? Attenzione! Seguono possibili spoiler! Proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo. Se da un lato abbiamo riabbracciato JD, Elliot, Turk e Carla, il leggendario primario interpretato da Ken Jenkins è rimasto nell’ombra. Ecco le ultime novità direttamente dal creatore dello show. Perché Bob Kelso non è nel revival di Scrubs?. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

