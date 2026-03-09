Scrubs | 11,3 milioni di spettatori spingono verso una nuova stagione

Il ritorno di Scrubs ha attirato 11,36 milioni di spettatori nei primi cinque giorni dalla messa in onda. La serie ha registrato un'affluenza significativa di pubblico, spingendo verso una nuova stagione. I dati indicano un forte interesse da parte degli spettatori e un riscontro positivo per i produttori. La cifra rappresenta un risultato importante per il successo dello show.

Il ritorno di Scrubs ha generato un impatto immediato e misurabile, con 11,36 milioni di spettatori registrati nei primi cinque giorni. Bill Lawrence ha confermato che il team creativo sta lavorando per garantire la produzione di una nuova stagione. La decima edizione della serie medical sitcom, partita il 25 febbraio 2026 su ABC, si è posizionata come un fenomeno di successo inaspettato nel panorama televisivo attuale. Il creatore della serie ha espresso gratitudine per l’interesse rinnovato del pubblico verso i personaggi del Sacro Cuore. La dinamica dei numeri e il confronto con i precedenti reboot. I dati iniziali indicano una media di circa 5,7 milioni di spettatori per episodio, un risultato che colloca lo show ai livelli di altri grandi successi televisivi degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

