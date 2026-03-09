Scream 7 è il nuovo capitolo della saga horror che vede il ritorno di Neve Campbell e Courteney Cox, protagoniste delle precedenti pellicole. Il film presenta un nuovo Ghostface e si concentra sulla loro presenza, mantenendo vivo il legame con il passato della serie. La recensione analizza come le due attrici interpretino ancora i loro personaggi in un contesto che richiama la nostalgia.

La nostra recensione di Scream 7, un capitolo nostalgico che vede il ritorno di Neve Campbell e Courteney Cox alle prese con un nuovo Ghostface. Sydney Prescott si è ricostruita una vita tranquilla con marito e figlia ma l’arrivo di un nuovo assassino mascherato da Ghostface riporta alla luce i traumi del passato. Il film, diretto da Kevin Williamson, si presenta come un’autocelebrazione della saga, ricco di riferimenti e momenti nostalgici per i fan. Centrale è il rapporto difficile tra Sydney e la figlia, che vorrebbe conoscere il passato della madre. Le prime scene risultano violente e originali, ma con il passare del tempo il ritmo rallenta e alcuni sviluppi appaiono prevedibili. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Scream 7, recensione: Neve Campbell e Courteney Cox tra nostalgia e iconicità

