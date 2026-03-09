Il settimo capitolo della saga horror Scream ha registrato un calo del 74% agli incassi rispetto all’apertura, segnando una delle performance più deludenti nella storia della serie. La pellicola ha concluso la sua prima settimana con risultati ben al di sotto delle aspettative, portando a una drastica diminuzione degli spettatori nelle sale dopo il debutto.

Il settimo capitolo della saga horror Scream ha trasformato un record di apertura in uno dei crolli più drammatici della storia del cinema. Dopo aver incassato 63,6 milioni di dollari al debutto, il film registra un calo del 74% nel secondo weekend, scendendo a 16,3 milioni e venendo superato da Hoppers della Pixar. Questo tracollo storico segna la fine dell’era d’oro della serie. La situazione si è aggravata ulteriormente quando i dati hanno rivelato che il film non riesce a trattenere il pubblico, subendo una flessione che polverizza ogni precedente negativo della franchise. Mentre i capitoli precedenti avevano mostrato una stabilità sorprendente per un genere solitamente volatile, questa volta il meccanismo di passaparola si è inceppato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scream 7: crollo del 74% e fine dell’era d’oro della saga

